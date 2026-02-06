Continue interruzioni di corrente danni a cittadini e imprese | il Comune scrive a Enel

Da brindisireport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Erchie ha scritto all’Enel per chiedere spiegazioni sulle continue interruzioni di corrente che si sono verificate negli ultimi giorni. Molti cittadini e commercianti segnalano danni ai loro impianti e perdite economiche, mentre le interruzioni si susseguono senza una spiegazione chiara. La situazione sta diventando insostenibile e ora l’amministrazione intende chiedere un intervento rapido per risolvere il problema.

ERCHIE - Ripetute interruzioni di corrente, anomali sbalzi di tensione e, di conseguenza, gravi disagi a cittadini e attività commerciali. Una situazione che a Erchie perdura da settimane, e che il maltempo degli ultimi giorni ha ulteriormente accentuato. A segnalare il problema è stata la stessa.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Erchie Enel

Ucraina: ondata di droni russi a Kiev, mentre proseguono interruzioni corrente

Nella notte, Kiev è stata oggetto di un attacco con droni provenienti dalla Russia, che ha causato danni a un edificio nel centro della città.

Acqua a singhiozzo a Carini, l'Enel collocherà gruppi elettrogeni per evitare altre interruzioni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Erchie Enel

Argomenti discussi: Roma, interruzione di energia elettrica in centro: le vie interessate; Villaggio Olimpico al buio, 200 famiglie senza corrente per ventiquattr'ore; Blackout, freddo e bombe: la resistenza dei giornalisti ucraini; Ucraina, freddo estremo a Kiev: allestiti rifugi d’emergenza.

Villaggio Olimpico al buio, 200 famiglie senza corrente per ventiquattr'oreProblemi ai cavi interrati in via Olanda, Areti è intervenuta già nella tarda serata di domenica proseguendo il lavoro tra lunedì e martedì ... romatoday.it

Ucraina: ondata di droni russi a Kiev, mentre proseguono interruzioni correnteKiev, 12 gen. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato nella notte un'ondata di droni contro Kiev, colpendo un edificio nella città. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.