Continue interruzioni di corrente danni a cittadini e imprese | il Comune scrive a Enel

Il Comune di Erchie ha scritto all’Enel per chiedere spiegazioni sulle continue interruzioni di corrente che si sono verificate negli ultimi giorni. Molti cittadini e commercianti segnalano danni ai loro impianti e perdite economiche, mentre le interruzioni si susseguono senza una spiegazione chiara. La situazione sta diventando insostenibile e ora l’amministrazione intende chiedere un intervento rapido per risolvere il problema.

ERCHIE - Ripetute interruzioni di corrente, anomali sbalzi di tensione e, di conseguenza, gravi disagi a cittadini e attività commerciali. Una situazione che a Erchie perdura da settimane, e che il maltempo degli ultimi giorni ha ulteriormente accentuato. A segnalare il problema è stata la stessa.

