Continua il tour di Giro di Banda film documentario di Daniele Cini sul musicista Cesare Dell’Anna
prodotto da Dinamo Film Dal 12 febbraio il film sarà di nuovo a Roma, Milano, Bologna, Modena e Padova Live performance a Milano, Bologna, Modena e Padova Giovedì 12 febbraio, Giro di Banda torna a Roma al cinema Tiziano alle 20.30 alla presenza del regista Daniele Cini e del Maestro Cesare Dell’Anna, protagonista del film prodotto da Dinamo Film con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 20142020 e del Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Romadailynews.it
