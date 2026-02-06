Continua il tour di Giro di Banda film documentario di Daniele Cini sul musicista Cesare Dell’Anna

prodotto da Dinamo Film   Dal 12 febbraio il film sarà di nuovo a Roma, Milano, Bologna, Modena e Padova Live performance a Milano, Bologna, Modena e Padova Giovedì 12 febbraio,    Giro di Banda  torna a  Roma  al  cinema Tiziano  alle 20.30 alla presenza del regista  Daniele Cini  e del   Maestro  Cesare Dell’Anna, protagonista del film prodotto da  Dinamo Film  con il contributo di  Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission  e  Regione Puglia  a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 20142020 e del  Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Romadailynews.itImmagine generica

