Consultivest la sferzata del manager Ligi | Bilancio negativo | possiamo dare di più

Federico Ligi, il general manager del Loreto, non nasconde il suo disappunto dopo la sconfitta contro Virtus Roma. In un primo bilancio, Ligi ammette che la squadra ha ancora margini di miglioramento e che i risultati attuali sono sotto le aspettative. Domani alle 18, i biancoblù scendono di nuovo in campo, questa volta contro Latina, con l’obiettivo di risalire la china.

Il General Manager del Loreto Federico Ligi stila un primo bilancio, dopo la sconfitta con la Virtus Roma e guardando alla prossima partita casalinga di domani alle 18 contro Latina. Che giudizio dà finora alla stagione? "Negativo. Eravamo e siamo consapevoli della difficoltà del campionato, ma le gare disputate dicono che abbiamo lasciato per strada almeno 6 punti. Per chi punta a salvarsi sono un’enormità". Si aspettava una serie B nazionale così? "Sì, è un campionato lungo e competitivo, con livello medio molto alto e costi elevatissimi. Detto questo a staff e giocatori, la società sta garantendo tutto il necessario per competere a questo livello e soprattutto continuo supporto in termini di vicinanza e fiducia, senza mai sbandare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

