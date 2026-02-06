Consiglio regionale partono le attività | svolta prima riunione dell’ufficio di presidenza

Questa mattina si è tenuta a Bari la prima riunione dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. È stata l’occasione per mettere in moto le attività ufficiali dopo l’insediamento di febbraio. Presenti il presidente Toni Matarrelli, eletto con il Pd, e i vicepresidenti Elisabetta Vaccarella e un altro collega, entrambi anche loro del Pd. La riunione è servita a definire i primi passaggi per avviare il lavoro del nuovo consiglio.

BARI - Prima riunione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. L'ufficio, eletto dai consiglieri regionali nella seduta di insediamento del 2 febbraio scorso, è composto dal presidente Toni Matarrelli, eletto nelle liste del Pd, dai due vicepresidenti, Elisabetta Vaccarella (Pd) e

