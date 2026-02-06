Congresso farsa | 5 consiglieri ' affondano' il Pd La politica non è tifo da stadio

Il gruppo “Parete Città di Tutti” critica duramente il congresso del Pd in provincia di Caserta. Cinque consiglieri del gruppo hanno definito l’evento una “farsa” e hanno preso le distanze dalle decisioni adottate a livello provinciale. Nell’occhio del ciclone, i consiglieri hanno sottolineato che la politica non dovrebbe essere uno spettacolo, ma un lavoro serio e concreto.

I consiglieri comunali esprimono "profondo disappunto" per le modalità di riorganizzazione del Partito Democratico in provincia di Caserta e annunciano un percorso politico autonomo nel centrosinistra Il gruppo ricostruisce il contesto politico degli ultimi anni, sottolineando come il PD provinciale abbia attraversato una lunga fase di commissariamento, arrivando ad avere "più commissari che segretari". Una condizione che, secondo i firmatari, avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per avviare finalmente un percorso congressuale basato sul dialogo, sul confronto e sul coinvolgimento reale dei circoli e del territorio.

