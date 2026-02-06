Mauro Guerra non è più veterinario. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha confermato la radiazione, confermando di fatto la decisione presa dall’Ordine dei medici e veterinari di Ravenna. Guerra, che aveva chiesto di essere ascoltato, si è limitato a dire:

Mauro Guerra non è più veterinario. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha confermato il provvedimento adottato a suo tempo a maggioranza dall' Ordine dei medici e veterinari della provincia di Ravenna. La decisione è arrivata a pochi giorni dalla sentenza di primo grado, attesa per metà mese, circa il processo che vede Guerra imputato per reati tributari e per maltrattemento e uccisione di animali. La radiazione, impugnata in prima battuta e quindi con efficacia momentaneamente sospesa, era stata decisa proprio nel contesto delle indagini confluite nel processo. A dare notizia della decisione della commissione è stato lo stesso Guerra il quale, attraverso un post pubblicato ieri pomeriggio sul proprio profilo Facebook ha scritto: "La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (l'organo di giurisdizione speciale che decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini professionali, inclusi i veterinari, ndr) ha confermato la mia radiazione dall albo dei medici veterinari.

© Ilrestodelcarlino.it - Confermata la radiazione di Guerra: "Forse sono realmente colpevole..."

