Conferenza stampa Lazio | le prime parole di Maldini Motta e Przyborek

Questa mattina, nella sede del training center, tre nuovi acquisti della Lazio hanno parlato per la prima volta davanti ai tifosi. Maldini, Motta e Przyborek si sono presentati, hanno detto qualcosa di sé e hanno spiegato cosa si aspettano dalla loro avventura in biancoceleste. La sala era piena di tifosi che li hanno ascoltati con attenzione. I giocatori hanno mostrato entusiasmo e voglia di cominciare questa nuova sfida.

tre nuovi acquisti della lazio hanno preso parola in una conferenza stampa presso lo studio del training center, presentandosi ai tifosi e delineando le prime sensazioni sull'arrivo, i ruoli e gli obiettivi della stagione. l'evento ha mostrato chiarezza nelle aspettative, disponibilità al lavoro e volontà di inserirsi rapidamente nello stile di gioco della squadra. l'esordio a roma ha suscitato entusiasmo e determinazione, con la certezza di voler iniziare al meglio questo percorso e conoscere i tifosi fin da subito. descrive l'arrivo in serie a come una sfida stimolante e afferma di aver sempre sognato di giocare a questi livelli con questa maglia; la scelta non è stata discussa con altri club, ma è stata confrontata con i familiari.

