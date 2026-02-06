Conferenza di estrema destra alla camera Ricciardi Avs | No spazi pubblici ai neofascisti – Il video

Questa mattina alla Camera si è tenuta una conferenza di estrema destra. Ricciardi dell’Avs ha ribadito che gli spazi pubblici non devono essere concessi ai neofascisti. Ha citato l’esempio degli Stati Uniti e dell’ICE, dicendo che l’Italia dovrebbe seguire lo stesso modello, impedendo qualsiasi presenza di gruppi di estrema destra nelle piazze e nei luoghi pubblici.

(Agenzia Vista) 30 gennaio 2026 “Siamo in un momento, basta vedere quello che succede in America con L’ICE e che l'Italia vuole riprodurre questo modello, l'antifascismo deve tornare anche a una pratica così, dove gli spazi non vengono concessi, punto. Perché per troppo tempo si è tollerato, si è dato spazio a questa gente, lo dico anche ai grandi gruppi editoriali che hanno dato visibilità a determinate persone che oggi ritroviamo in Parlamento, alcuni sono in maggioranza, alcuni al loro Parlamento. L'antifascismo deve ritornare a una pratica quotidiana e fatta con questo metodo” così il deputato Ricciardi in piazza Montecitorio dopo l’occupazione della sala stampa alla Camera.🔗 Leggi su Open.online

Deputati di diversi schieramenti sono entrati questa mattina nella sala stampa della Camera per bloccare una conferenza stampa di estrema destra dedicata alla remigrazione.

Una discussione si è scaldata nella sala stampa della Camera durante una conferenza organizzata dalla Lega.

