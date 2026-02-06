Confcommercio | cala il Misery Index

A gennaio 2026, il Misery Index di Confcommercio scende a 9,3. È il primo calo dopo mesi di aumento e segna una diminuzione di due decimi rispetto a dicembre. Il dato riflette un lieve miglioramento nelle condizioni economiche degli italiani, anche se il disagio sociale resta ancora elevato. La valutazione macroeconomica di Confcommercio mostra che le difficoltà stanno rallentando, ma non sono ancora scomparse del tutto.

14.30 Il Misery index di Confcommercio (Mic), che dà una valutazione macroeconomica del disagio sociale, scende a gennaio 2026, secondo la prima stima, a 9,3: due decimi in meno su dicembre. Il dato per il lieve calo di disoccupazione e inflazione beni alta frequenza acquisto Sul versante del lavoro, Confcommercioo dice che è atteso il proseguimento della tendenza dei periodi più recenti, con minime diminuzioni sia sul versante degli occupati sia di chi cerca lavoro: tali dinamiche porterebbero a 5.5% il tasso di disoccupazione ufficiale.

