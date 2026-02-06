Confagricoltura e l’alluvione Rimborsata la quota associativa del 2023 agli imprenditori colpiti

Confagricoltura Ravenna ha deciso di rimborsare la quota associativa del 2023 agli agricoltori colpiti dall’alluvione di maggio. La decisione arriva dopo le richieste degli imprenditori e mira ad aiutarli a ripartire più facilmente dopo il disastro. Nei prossimi giorni, le aziende riceveranno i soldi indietro, un gesto che fa discutere tra chi si aspetta misure più sostanziose.

Il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Ravenna ha deciso per la restituzione della quota associativa relativa all’anno 2023 alle imprese agricole della provincia colpite dall’ alluvione di maggio 2023. La provincia di Ravenna, tra i territori agricoli più colpiti, registra ancora profonde conseguenze economiche e produttive. Secondo stime ufficiali, l’alluvione ha causato danni complessivi all’ agricoltura regionale che superano 1,5 miliardi di euro in perdite strutturali, produttive e infrastrutturali e ha investito centinaia di aziende agricole e oltre 40mila addetti nel comparto nella sola Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

