Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3. I candidati ammessi hanno ricevuto la comunicazione e si preparano a sostenere la prova, che si svolgerà nelle prossime settimane. La convocazione viene inviata solo a chi ha raggiunto il voto minimo e si trova nel gruppo degli ammessi.

