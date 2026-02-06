Concita De Gregorio e la cantautrice Erica Mou in scena con In mezzo a un milione di rane e farfalle

Giovedì sera Riccione Teatro ha ospitato uno spettacolo diverso dal solito. Concita De Gregorio e Erica Mou sono salite sul palco per portare in scena “In mezzo a un milione di rane e farfalle”. La serata ha visto due figure diverse, ma entrambe con un ruolo importante nel mondo dello spettacolo, alle prese con un progetto che unisce parole e musica. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, curiosi di ascoltare e vedere questa collaborazione inedita.

Prosegue la programmazione de La bella stagione di Riccione Teatro con un nuovo spettacolo ospite nella serata di giovedì 12 febbraio: Concita De Gregorio, giornalista, scrittrice e autrice televisiva, insieme alla cantautrice Erica Mou, portano in scena "In mezzo a un milione di rane e farfalle".

