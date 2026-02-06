Conceicao infortunato | il portoghese salterà Juventus-Lazio? Le condizioni a due giorni match

Domani sera si gioca una delle partite più attese della giornata, ma il tecnico della Juventus potrebbe dover fare a meno di Francisco Conceicao. Il portoghese si è infortunato negli ultimi giorni e le sue condizioni sono ancora da valutare. Se non dovesse farcela, rischia di saltare il match contro la Lazio, lasciando così un punto di domanda sulla formazione bianconera. I medici stanno monitorando la situazione e si aspettano aggiornamenti nelle prossime ore.

In vista del prossimo incontro di campionato tra Juventus e Lazio, l’attenzione è focalizzata sulle condizioni di Francisco Conceicao e sulle decisioni che ne potrebbero influire sull’undici titolare. L’analisi del centro sportivo segnala una gestione cauta della situazione, con l’esito del controllo medico che resta decisivo per definire la disponibilità del giocatore. Il monitoraggio dello staff sanitario evidenzia un leggero sovraccarico alla coscia destra per l’esterno offensivo portoghese. La natura muscolare del fastidio impone prudenza e, per questo, Conceicao non ha partecipato al lavoro di gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il portoghese Conceicao ha lasciato il campo durante l’allenamento alla Continassa e le sue condizioni preoccupano in vista della partita tra Juventus e Lazio.

Questa mattina si sono diffuse alcune notizie sulle condizioni di Conceicao.

