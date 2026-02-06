Conceicao a rischio Juve Lazio chi al suo posto? Spalletti scioglierà le riserve nelle prossime ore Tutte le possibilità

Conceicao rischia di essere esonerato prima della partita contro la Lazio. La Juventus sta valutando chi potrebbe sostituirlo, con Miretti in pole e Zhegrova che potrebbe essere una sorpresa. Spalletti deciderà nelle prossime ore, ma la tensione cresce.

Conceicao è a forte rischio per la sfida della Juve contro la Lazio. Chi al suo posto? Miretti resta una possibilità, attenzione a Zhegrova. La Juventus deve voltare pagina dopo la bruciante eliminazione in Coppa Italia e rimettersi in marcia verso il grande obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Il prossimo ostacolo sul cammino di Luciano Spalletti è la Lazio di Maurizio Sarri, attesa all’Allianz Stadium per la 24esima giornata. Tuttavia, i piani tattici dei bianconeri sono legati a doppio filo alle condizioni di un protagonista assoluto: il dubbio sulla presenza di Conceicao agita le ore della vigilia alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

