Questa mattina, Conad Centro Nord ha annunciato il suo impegno a favore delle comunità locali. La catena di supermercati ha spiegato che sostenere iniziative come Cronisti in Classe significa investire concretamente nel futuro delle persone che vivono nelle zone in cui opera. Un messaggio chiaro, che punta a rafforzare il legame tra l’azienda e le comunità.

Sostenere Cronisti in Classe significa, per Conad Centro Nord, investire concretamente nel futuro delle nostre comunità. Come cooperativa radicata nei territori, crediamo che la crescita sociale ed economica passi innanzitutto dall’ educazione e dalla formazione dei giovani. Per questo siamo orgogliosi di affiancare Il Resto del Carlino in un’iniziativa che, nella provincia di Reggio Emilia, coinvolge 13 scuole medie e circa 1.300 studenti e studentesse. Per Conad Centro Nord si tratta del primo anno di partecipazione a questo progetto e lo viviamo con grande entusiasmo, ma anche con curiosità e attesa verso ciò che i ragazzi sapranno produrre, raccontare e condividere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conad Centro Nord: "Investire concretamente nel futuro delle comunità"

Approfondimenti su Conad Centro Nord

Conad Centro Nord conferma il suo impegno nel supporto alle persone più vulnerabili, collaborando con CSV Emilia.

Conad Centro Nord ha consegnato 70.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Conad Centro Nord

Facciamo sentire il nostro amore , Conad Centro Nord raccoglie 70.000 euro a sostegno dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla di ParmaConad Centro Nord ha devoluto 70.000 euro all’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla. È il risultato di quanto raccolto nel periodo natalizio dello scorso anno, nei punti vendita Conad della provincia ... gazzettadiparma.it

Conad Centro Nord raccoglie 90.000 euro a sostegno dell’Ospedale dei Bambini di BresciaÈ il risultato dell’iniziativa Facciamo sentire il nostro amore. Nel complesso, sono 6 gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni per un totale di 450 mila euro devoluti. quibrescia.it

Conad Napoli Centro Commerciale Mugnano facebook