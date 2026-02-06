Con un cacciavite in mano irrompe in farmacia | fugge con mille e 600 euro

Un uomo armato di cacciavite entra nella farmacia di Seclì poco prima dell’orario di chiusura. Minaccia il personale e si fa consegnare circa 1.600 euro in contanti. Poi scappa via prima che arrivino le forze dell’ordine. La rapina è avvenuta ieri sera, e ora gli investigatori stanno cercando di identificare il responsabile.

SECLÌ – Attende l’avvicinarsi dell’ora di chiusura e poi irrompe nella farmacia: malvivente mette a segno una rapina. È accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 19, a Seclì. Un uomo, con il volto coperto per non essere riconosciuto, ha infatti raggiunto i locali in via San Paolo, che ospitano.🔗 Leggi su Lecceprima.it

