Con ' Noite brasileira' a Molfetta parte la stagione 2026 della Fondazione Musicale Valente

Questa sera a Molfetta parte la stagione 2026 della Fondazione Musicale Valente con il concerto 'Noite brasileira'. La voce di Selma Hernandes, proveniente dal Brasile, si unisce a un quintetto jazz, con il sassofono di Daniele Scannapieco che impreziosisce la serata. La musica brasiliana e il jazz si incontrano in un evento che promette di portare un tocco di calore e ritmo alla città.

La voce carioca di Selma Hernandes in dialogo con un quintetto jazz impreziosito dal sax di Daniele Scannapieco. E nell’Auditorium Regina Pacis di Molfetta, venerdì 20 febbraio, sarà «Noite brasileira» per l’inaugurazione della stagione 2026 della Fondazione Musicale Valente presieduta da.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Noite brasileira

Ultime notizie su Noite brasileira

