Con l’Entella derby verità Fiducia riposta su Artistico

Questa sera alle 19.30 si gioca il derby tra Spezia e Entella al Picco. Entrambe le squadre arrivano con molte incertezze in classifica: lo Spezia con 20 punti, l’Entella con 21. La partita rappresenta una occasione per entrambe di sfatare le difficoltà e riaccendere le speranze di salvezza. I tifosi sono in attesa di vedere se la fiducia riposta su Artistico potrà fare la differenza.

Il derby della speranza, delle tensioni, della svolta. Spezia-Entella, in programma domani sera al Picco (ore 19,30), è un concentrato di aspettative, incertezze, dubbi, nel segno di una classifica a dir poco preoccupante su entrambi i fronti (20 punti per le Aquile, 21 per i chiavaresi), maggiormente pesante per lo Spezia che, rispetto alla formazione del Tigullio, era partito con ben altri obiettivi, salvo poi ritrovarsi nei bassifondi. Dal mercato sono arrivati giocatori di riprovata esperienza come Sernicola, Valoti, Radunovic, Bellemo e altri già navigati per la categoria come Adamo, Bonfanti, Ruggero che, in aggiunta alla struttura preesistente, dovrebbero garantire un surplus di qualità e personalità, al netto di interrogativi irrisolti in attacco. Da scoprire il neo acquisto Skjellerup, che potrebbe esordire a gara in corso. Oltre novemila tifosi attesi sugli spalti del Picco. Donadoni punta sul 3-4-1-2.

