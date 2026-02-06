Con che n di pettorale partono Paris Franzoni e gli azzurri oggi terza prova discesa Bormio 2026 | orari e tv
Oggi si corre la terza prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio, valida per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Paris, Franzoni e gli altri azzurri scenderanno in pista con il loro numero di pettorale. Gli atleti si preparano a sfidare le piste italiane in vista della gara ufficiale, con orari e dirette tv già decisi.
Venerdì 6 febbraio andrà in scena la terza prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si torna sulla pista Stelvio di Bormio per un ultimo test in vista della gara che sabato 7 febbraio assegnerà le prime medaglie di questa edizione dei Giochi: occasione per gli atleti di trovare le linee migliori e di perfezionare il feeling con la neve valtellinese. Appuntamento alle ore 11.30, con cinque azzurri che si presenteranno al cancelletto di partenza. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri, terza prova discesa Bormio 2026: orari esatti, n. di pettorale, tv
Venerdì 6 febbraio si svolge a Bormio la terza prova cronometrata della discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Primo training a Bormio verso la discesa olimpica maschile in programma sabato: "RCS" il più veloce, a 16 centesimi il fenomenale azzurro che molla nella seconda parte come "Odi", terzo crono a 4 decimi. Paris è 5° a 0"94 appena davanti a Kriechmayr e vo facebook
