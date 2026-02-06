Iapozzuto critica i criteri stabiliti da Calderoli per i Comuni montani. Anche se i correttivi sono stati approvati, il deputato si dice preoccupato per alcune esclusioni, come quella di Paduli, che restano inspiegabili. La questione diventa calda, e ora si aspetta una risposta definitiva.

Iapozzuto (NdC) critica Calderoli sui criteri per i Comuni montani: bene i correttivi, ma restano esclusioni sospette come il caso di Paduli. Benevento, 6 febbraio 2026 – “Sui nuovi parametri per classificare i Comuni montani, all’inizio il ministro Calderoli aveva fatto un disastro, riuscendo a scontentare tutti. Calderoli aveva gabbato il Sud e le aree interne della Campania. Non lo ringraziamo e ci sembrano risibili alcune espressioni di giubilo. Ringraziamo invece il presidente regionale Fico e l’assessore regionale con delega anche alla Montagna Serluca, espressione della nostra formazione politica, per essersi battuti con vigore, in Conferenza unificata e insieme ad altri rappresentanti delle Regioni meridionali, a favore del Sud e delle aree interne della Campania”, lo scrive in una nota il vicesegretario provinciale NdC Michele Iapozzuto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Comuni montani, Iapozzuto: correttivi ok ma restano dubbi

