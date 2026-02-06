Comuni montani cambia la bozza | il Riminese graziato Tutti salvi emersa una riduzione del danno

Da riminitoday.it 6 feb 2026

Il Riminese è stato escluso dalla lista dei Comuni montani, almeno per ora. La bozza di legge che avrebbe penalizzato alcune zone è stata rivista, e ora si parla di una riduzione del danno. I sindaci della zona si dicono soddisfatti e sperano in ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni.

Per il momento il Riminese può tirare un sospiro di sollievo sul fronte della riclassificazione dei Comuni montani. Dopo settimane di incertezza e timori per la possibile perdita dello status di alcuni comuni, dai lavori della Conferenza delle Regioni emerge una correzione dell’impianto iniziale.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

