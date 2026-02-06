Comuni montani cambia la bozza | il Riminese graziato Tutti salvi emersa una riduzione del danno
Il Riminese è stato escluso dalla lista dei Comuni montani, almeno per ora. La bozza di legge che avrebbe penalizzato alcune zone è stata rivista, e ora si parla di una riduzione del danno. I sindaci della zona si dicono soddisfatti e sperano in ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni.
Per il momento il Riminese può tirare un sospiro di sollievo sul fronte della riclassificazione dei Comuni montani. Dopo settimane di incertezza e timori per la possibile perdita dello status di alcuni comuni, dai lavori della Conferenza delle Regioni emerge una correzione dell’impianto iniziale.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse”
Calderoli accetta il limite dei 350 metri: riforma dei comuni montani avvia nuova fase di riduzione del territorio
Matteo Calderoli cambia idea e accetta di abbassare il limite dei 500 a 350 metri per i comuni montani.
Nuova classificazione dei comuni montani, ecco cosa cambia: l’Abruzzo ne conserva 200L'Aquila. Cambia la geografia amministrativa della montagna italiana e anche l’Abruzzo si prepara a fare i conti con gli effetti ... marsicalive.it
Comuni montani, la proposta di Calderoli cambia la mappa del PiemonteSecondo la bozza della nuova proposta del ministro degli Affari Regionali, Roberto Calderoli, sulla classificazione dei Comuni montani, il Piemonte vedrà aumentare i numeri sia rispetto alla norma ... torinoggi.it
In regione i Comuni montani erano 99, numero che si conferma con alcune variazioni in ingresso e in uscita facebook
#Montagna. Riclassificazione Comuni montani, nessuna intesa in Conferenza Regioni sul provvedimento del Governo. @Davidebaruffi: “Risultato insoddisfacente ma abbiamo ridotto i danni. E su risorse la @RegioneER ripristinerà con propri mezzi” La #notiz x.com
