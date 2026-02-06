Comuni montani cambia la bozza | il Riminese graziato Tutti salvi emersa una riduzione del danno

Il Riminese è stato escluso dalla lista dei Comuni montani, almeno per ora. La bozza di legge che avrebbe penalizzato alcune zone è stata rivista, e ora si parla di una riduzione del danno. I sindaci della zona si dicono soddisfatti e sperano in ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni.

