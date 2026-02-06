Pesaro avvia un’operazione di tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti. Il Comune promette di intensificare i controlli e di punire chi danneggia il decoro cittadino. La città si impegna a difendere l’ambiente e la salute dei residenti con azioni concrete e ferme.

"Pesaro non tollera l’abbandono dei rifiuti e continuerà a vigilare per difendere l’ambiente, il decoro urbano e la salute dei cittadini". È il messaggio lanciato dal sindaco Andrea Biancani e dalle assessore Sara Mengucci e Maria Rosa Conti che annunciano la linea di "tolleranza zero" da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di chi infrange le regole ambientali. La linea è chiara: "Abbandonare i rifiuti o fare male la raccolta differenziata non è solo una mancanza di rispetto – sottolinea il sindaco Biancani –, ma un illecito vero e proprio". Il tema, sottolinea il sindaco, è anche economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comune: operazione ‘tolleranza zero’: "Ci battiamo per il decoro cittadino"

Approfondimenti su Pesaro Operazione Tolleranza Zero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pesaro Operazione Tolleranza Zero

Argomenti discussi: Comune: operazione ‘tolleranza zero’: Ci battiamo per il decoro cittadino; Nettuno, Tolleranza zero contro il degrado, controlli e multe grazie ai controlli di Polizia Locale, Tekneko e Ufficio Ambiente; Trump: prossima settimana nome presidente Fed. Dem affondano il voto per evitare lo shutdown; Minneapolis, Trump e la missione di Homan: Vai e aggiusta l'Ice.

Angri, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: due sversatori fermati. Mercurio: Differenziata al 60%, tolleranza zeroI trasgressori, provenienti da un comune limitrofo, stavano depositando materiale ferroso, parti di veicoli e circa venti sacchi di scarti edili. agro24.it

Rifiuti, tolleranza zero a Pomigliano: sanzioni a commercianti e cittadiniTolleranza zero dell'amministrazione contro l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti a Pomigliano d'Arco ... ilgiornalelocale.it

Duro sfogo dell’Assessore all’Ambiente Cristian Guerrisi. Tolleranza zero per i trasgressori delle disposizioni in materia del conferimento rifiuti. L'assessore all’Ambiente del Comune di Gioia Tauro, Cristian Guarrisi, esprime profonda amarezza per la situazi facebook