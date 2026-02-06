Comune | operazione ‘tolleranza zero’ | Ci battiamo per il decoro cittadino
Pesaro avvia un’operazione di tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti. Il Comune promette di intensificare i controlli e di punire chi danneggia il decoro cittadino. La città si impegna a difendere l’ambiente e la salute dei residenti con azioni concrete e ferme.
"Pesaro non tollera l’abbandono dei rifiuti e continuerà a vigilare per difendere l’ambiente, il decoro urbano e la salute dei cittadini". È il messaggio lanciato dal sindaco Andrea Biancani e dalle assessore Sara Mengucci e Maria Rosa Conti che annunciano la linea di "tolleranza zero" da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di chi infrange le regole ambientali. La linea è chiara: "Abbandonare i rifiuti o fare male la raccolta differenziata non è solo una mancanza di rispetto – sottolinea il sindaco Biancani –, ma un illecito vero e proprio". Il tema, sottolinea il sindaco, è anche economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
