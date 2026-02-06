Commissioni regionali perché in Campania ci sono voluti 40 giorni e una guerra per eleggere i presidenti

A Campania, sono serviti 40 giorni e molte discussioni per eleggere i presidenti delle commissioni regionali. Il ritardo ha creato tensioni nel centrosinistra, che ancora cerca di trovare un accordo su temi come sanità, trasporti e bilancio. La situazione si è fatta complicata, con scontri e trattative che sembrano non finire.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.