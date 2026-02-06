Commissioni regionali perché in Campania ci sono voluti 40 giorni e una guerra per eleggere i presidenti
A Campania, sono serviti 40 giorni e molte discussioni per eleggere i presidenti delle commissioni regionali. Il ritardo ha creato tensioni nel centrosinistra, che ancora cerca di trovare un accordo su temi come sanità, trasporti e bilancio. La situazione si è fatta complicata, con scontri e trattative che sembrano non finire.
Quaranta giorni di stallo e litigi nel centrosinistra campano per assegnare le presidenze delle commissioni regionali, snodo chiave su bilancio, sanità e trasporti.🔗 Leggi su Fanpage.it
