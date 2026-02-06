Comitati per il sì si costituiscono | informazione e sensibilizzazione come obiettivo principale

Venerdì 6 febbraio 2026, nel cuore della provincia di Brindisi, sono nati i primi comitati per il sì al referendum costituzionale. Le associazioni si sono costituite con l’obiettivo di diffondere informazioni e sensibilizzare i cittadini sulla consultazione che si avvicina. I rappresentanti spiegano che vogliono coinvolgere più persone possibile, chiarendo i punti chiave della riforma e rispondendo ai dubbi degli elettori. La campagna si concentra sull’importanza di partecipare e di essere bene informati prima di votare.

Comitati per il sì si costituiscono: l'informazione e la sensibilizzazione al centro della campagna Venerdì 6 febbraio 2026, nel cuore della provincia di Brindisi, nascono i primi comitati per il sì del referendum costituzionale. Con un obiettivo chiaro: informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella discussione sul futuro della riforma della giustizia. Le prime iniziative pubbliche saranno operative già sabato 7 febbraio, con l'apertura di gazebo informativi in diversi paesi della provincia. A partire da Ceglie Messapica, in via Vespucci, area mercatale, fino a Fasano, dove domenica 8 febbraio sarà previsto un incontro in piazza Ciaia, e a San Michele Salentino, con evento in piazza Marconi, saranno presenti i primi passi della campagna civile.

