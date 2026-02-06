Dopo diciassette anni dal debutto, X Factor torna in tv. Nel 2025, la diciannovesima edizione si può seguire su Sky, dopo essere stato per anni un appuntamento fisso su Rai 2. Chi si è perso le puntate in diretta può ora vedere le repliche e rivedere le esibizioni dei concorrenti, che continuano a tenere alta la tensione tra i giudici e il pubblico.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Verso la Finale | DAILY 35 X Factor 2025

Ultime notizie su X Factor Italia

Argomenti discussi: Le Iene: puntate in onda su Italia1; Una Giornata Particolare: La caduta di Mussolini; Australian Open 2026, il programma completo | DAZN News IT; 'Oggi non si spaccia', il presidente del comitato replica a Biondi: Iniziativa aperta a tutti, senza simboli politici.

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in chiaro, in streaming e in replicaDove vedere Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina? Che sia gratis o a pagamento, ecco come vedere tutte le gare e il programma degli eventi. msn.com

Abbiamo chiesto ai nostri Kids com'é stata la loro esperienza in studio...andiamo a vedere le loro risposte. #JFactorKids #Registrazioni #HopefulMusic #Roma #JFK5 facebook