come un forfait ha spinto mattia casse nella top 10 della coppa del mondo di discesa

Questa mattina si è deciso l’assegnazione dei pettorali per la discesa libera maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La decisione è arrivata dopo che un forfait ha portato Mattia Casse a entrare nella top 10 della Coppa del Mondo di discesa. La sua posizione è stata una sorpresa, ma ora si prepara a rappresentare l’Italia a pochi mesi dall’appuntamento olimpico.

L’assegnazione dei pettorali per la discesa libera maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è stata determinata in base ai gruppi di merito emersi durante le prove cronometrate e il sorteggio. L’intero quartetto azzurro, destinato a scendere in pista, è rientrato nel primo gruppo di merito, con la possibilità di conquistare un pettorale tra 6 e 15. La World Cup Starting List ha collocato l’azzurro all’11º posto; analogamente a quanto avvenuto in casa Italia, che ha escluso Christof Innerhofer, anche la Svizzera ha dovuto operare una selezione tra le tre prove cronometrate in vista della gara di sabato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mattia Casse si è qualificato tra i migliori nella WCSL di discesa, entrando in top 10 grazie a un forfait di altri atleti.

In occasione della Coppa del Mondo di Sci Alpino a Wengen, gli atleti italiani Franzoni, Casse e Innerhofer si sono distinti nella prima prova in discesa, posizionandosi davanti agli avversari.

