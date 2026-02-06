Come Minneapolis ha sconfitto l’Ice di Donald Trump

A Minneapolis, la sede dell’ICE a Fort Snelling, gestita sotto l’amministrazione Trump, ha subito un grosso colpo. La città è riuscita a superare le pressioni e le restrizioni dell’agenzia federale, portando a un cambiamento tangibile. La polizia locale e i cittadini hanno lavorato insieme per limitare le attività dell’ICE nel quartiere, ottenendo di fatto una vittoria contro le strategie di Trump. La vittoria di Minneapolis mostra come, anche di fronte a poteri forti, la comunità possa reagire e ottenere risultati concreti.

Il Bishop Henry Whipple Building è un edificio di proprietà federale situato a Fort Snelling, alla periferia di Minneapolis, e da tempo ospita il quartier generale in Minnesota della Immigration & Customs Enforcement degli Stati Uniti, l'ormai famigerata agenzia ICE agli ordini del presidente Donald Trump. Oltre a uffici amministrativi e strutture di smistamento ed elaborazione dati, al piano interrato contiene anche un centro di detenzione. Ma non è la prima volta nella storia degli Usa che questo luogo viene usato come campo di reclusione. Molto prima che il Minnesota fosse ammesso come trentaduesimo stato federale (nel 1858) e che il nonno dell'attuale presidente Friedrich Trumpf emigrasse Oltreoceano dalla Germania (nel 1885), la confluenza tra i fiumi Mississippi e Minnesota, dove oggi sorge l'aeroporto di Minneapolis, si chiamava "Bdóte" ed era considerata sacra al popolo Dakota.

