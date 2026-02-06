columbia sportswear company accellera la crescita in europa

La Columbia Sportswear Company accelera in Europa. Nel 2025, l’azienda ha continuato a rafforzare la sua presenza nel continente, puntando su brand, negozi, collaborazioni e attività operative. La crescita sembra proseguire senza sosta.

Nel 2025, Columbia Sportswear Company ha continuato a rafforzare la propria presenza in Europa attraverso una strategia mirata che ha coinvolto brand, retail, partnership e attività operative. Nel complesso, l’azienda ha adottato una strategia di crescita disciplinata, ha consolidato le relazioni con i principali partner retail e ha incrementato gli investimenti a supporto delle piattaforme di brand, con l’obiettivo di costruire una rilevanza di lungo periodo presso i consumatori europei. Nel loro insieme, queste iniziative riflettono l’impegno di Columbia nello sviluppare una crescita sostenibile nell’area EMEA, supportata da un approccio coordinato e coerente di ingresso sul mercato. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

