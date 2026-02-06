Colloqui sull’Ucraina | scambio di prigionieri nulla di fatto sul resto

Dopo il secondo incontro tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, non ci sono stati progressi su questioni più delicate. Le parti hanno parlato di un colloquio “costruttivo” e “produttivo”, ma alla fine non si è trovato un accordo su altri aspetti, lasciando aperta la strada a future trattative.

«Costruttivo, produttivo, importante». Il secondo round di colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati uniti si è concluso come il primo, con dichiarazioni piene di aggettivi positivi e incoraggianti per il futuro, ma nessuna mossa concreta per la fine del conflitto. Per l'agenzia russa Tass, al centro dei negoziati ci sono sempre gli stessi tre temi: «questioni economiche, un meccanismo di cessate il fuoco e questioni territoriali».

