Colloqui iraniani in Olanda | Usa e Iran si incontrano per primo a Muscat dopo anni di silenzio

Questa mattina si sono incontrate a Muscat le delegazioni di Iran e Stati Uniti. È il primo confronto ufficiale tra i due Paesi dopo più di due anni di tensioni e silenzio diplomatico. L’Oman ha deciso di ospitare questo incontro, che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni tra Teheran e Washington. Nessuna delle parti ha fatto dichiarazioni ufficiali, ma l’incontro è stato definito un passo importante verso il dialogo.

**Iran e Usa si incontrano a Muscat per i primi colloqui diplomatici dopo anni di silenzio.** È il primo incontro ufficiale tra Washington e Teheran da oltre due anni, e l'occasione è stata scelta per un motivo preciso: l'Oman. Il presidente Donald Trump, in un tweet che ha accompagnato la notizia, aveva detto: «Negoziano perché non vogliono che li colpiamo». L'Italia, peraltro, è il paese che in Europa ha una posizione particolarmente debole rispetto a quella del governo Usa, eppure l'impatto della crisi iraniana e la presenza di Washington in Medio Oriente, con i suoi interventi e il suo atteggiamento verso la regione, si fanno sentire in ogni aspetto della politica europea.

