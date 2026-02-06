Col Ciccarese | Tanta sofferenza tra gli abitanti di Niscemi

Questa notte, le forze dell’ordine hanno mantenuto alta la guardia a Niscemi, vigilando senza sosta i varchi della zona rossa. La zona rimane ancora sotto stretto controllo, con le forze che pattugliano i punti più critici per evitare che persone entrino in aree pericolanti. La situazione resta tesa e molti abitanti continuano a vivere nella paura e nella sofferenza, senza poter tornare alle loro case in tutta sicurezza.

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - Vigilano notte e giorno nella zona rossa, nei varchi vietati, che rientrano nelle zone pericolanti. Sono gli uomini dell'Esercito che da giorni sono a Niscemi (Caltanissetta) per assicurare tranquillità agli abitanti che, da un momento all'altro, domenica 25 gennaio, sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni. Uomini e donne dell'Esercito impegnati nell'operazione ‘Strade sicure'. “Noi, nell'ambito del Raggruppamento Sicilia 5, impegnati nell'operazione Strade sicure, abbiamo distolto un assetto che era alle dipendenze della prefettura di Agrigento per rilocarlo nei pressi di Niscemi, quindi sotto la prefettura di Caltanissetta, per svolgere servizio H24, per impedire presenze non autorizzate all'interno delle zone interdette, le cosiddette zone rosse”, spiega all'Adnkronos il tenente colonnello Alessandro Ciccarese, Comandante del primo gruppo tattico del Raggruppamento ‘Sicilia 5' dell'Operazione Strade Sicure dell'Esercito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

