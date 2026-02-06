Cocktail tour nella città proibita | aperitivo a tema fra storie e fantasie del primo Novecento
Nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, i partecipanti si sono ritrovati per un cocktail tour speciale. Visit Rimini ha organizzato un itinerario che porta i visitatori nel cuore di un Rimini sconosciuta, tra storie e fantasie del primo Novecento. Il percorso, guidato e ricco di curiosità, ha svelato un volto inedito della città, tra ambientazioni d’epoca e drink a tema. Molti hanno scoperto dettagli nascosti e aneddoti che di solito passano inosservati, vivendo un’esperienza diversa dal solito modo di conoscere Rimini.
Il ritrovo per la partenza è in Corso d'Augusto
