Claudia Sanna scomparsa | la comunità di Giulianova in lutto e il comune in attesa di chiarimenti

La comunità di Giulianova è in fermento dopo la scomparsa di Claudia Sanna. La donna, presidente dell’associazione “Lucis”, è sparita nel nulla il 24 febbraio, lasciando tutti senza parole. La polizia ha avviato le indagini, ma ancora nessuna traccia concreta. Il sindaco ha chiesto trasparenza e chiarimenti, mentre amici e cittadini si mobilitano per trovare risposte. La città si stringe intorno alla famiglia di Claudia, che ora attende notizie.

**** Il 24 febbraio 2026, nel cuore della città di Giulianova, l’Italia ha perso una figura importante per la sua comunità: Claudia Cordoni, presidente dell’associazione “Lucis”. La scomparsa è stata accolta con dolore e rispetto, in un momento di profondo cordoglio da parte del sindaco Jwan Costantini, dell’Amministrazione comunale e di tutta la popolazione locale. L’evento, avvenuto all’interno del Kursaal di Giulianova, è stato il traguardo di una vita dedicata alla solidarietà, alla sensibilità e alla diffusione di un pensiero critico e compassionevole.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Giulianova Claudia Comunità degli scrittori in lutto per la scomparsa di Irma Radica, poetessa di Tollo Giove, lutto per la scomparsa di Marco: “Una perdita che ha sconvolto l’intera comunità” In un piccolo paese della zona, tutti piangono la perdita di Marco Settimni, morto in un incidente sulla Cassia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giulianova Claudia Muravera in lutto per la scomparsa della maestra Claudia MelaUn'autentica epoca di educazione e dedizione si chiude per Muravera con la scomparsa della maestra Claudia Mela, che avrebbe compiuto cento anni il prossimo luglio. La sua morte lascia un profondo ... unionesarda.it Eccoci qua, con un altra situazione terribile!!!Settimo San Pietro, gatti abbandonati a se stessi in condizioni disumane. Il più grave per fortuna è stato recuperato e portato in clinica, grazie a Claudia Ami Casu, una sorellina messa anche lei malissimo, l abbiam facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.