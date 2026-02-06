Classica il ciclone Kerson Leong travolge il Teatro Verdi
Ieri sera a Firenze, il Teatro Verdi ha visto un concerto di altissimo livello. Kerson Leong, il giovane violinista canadese nato nel 1997, ha conquistato il pubblico con la sua tecnica impeccabile e la presenza scenica. La platea ha reagito con applausi e standing ovation, dimostrando quanto il suo talento sia apprezzato in tutta Europa.
Ieri sera Firenze ha ospitato uno dei più grandi violinisti della scena internazionale contemporanea: Kerson Leong, canadese, classe 1997, considerato uno dei migliori solisti della sua generazione e una presenza ormai stabile nei principali circuiti concertistici. La sua esibizione al Teatro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
