Classica il ciclone Kerson Leong travolge il Teatro Verdi

Da firenzetoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera a Firenze, il Teatro Verdi ha visto un concerto di altissimo livello. Kerson Leong, il giovane violinista canadese nato nel 1997, ha conquistato il pubblico con la sua tecnica impeccabile e la presenza scenica. La platea ha reagito con applausi e standing ovation, dimostrando quanto il suo talento sia apprezzato in tutta Europa.

Ieri sera Firenze ha ospitato uno dei più grandi violinisti della scena internazionale contemporanea: Kerson Leong, canadese, classe 1997, considerato uno dei migliori solisti della sua generazione e una presenza ormai stabile nei principali circuiti concertistici. La sua esibizione al Teatro.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Teatro Verdi

Il ciclone Harry travolge il Sud Italia. Si apre voragine a Messina, affonda un pescherecc...

Il maltempo colpisce il Sud Italia, con il ciclone Harry che si intensifica, provocando danni e disagi, specialmente in Sicilia.

Il ciclone Harry travolge il Sud Italia. Si apre voragine a Messina, affonda un peschereccio

Il Sud Italia sta affrontando intense condizioni meteorologiche causate dal ciclone Harry, che ha provocato danni e disagi nella regione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.