Classica il ciclone Kerson Leong travolge il Teatro Verdi

Ieri sera a Firenze, il Teatro Verdi ha visto un concerto di altissimo livello. Kerson Leong, il giovane violinista canadese nato nel 1997, ha conquistato il pubblico con la sua tecnica impeccabile e la presenza scenica. La platea ha reagito con applausi e standing ovation, dimostrando quanto il suo talento sia apprezzato in tutta Europa.

