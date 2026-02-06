Gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati nominati Cavalieri dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. Un riconoscimento importante che rende il videogioco parte della storia culturale francese. La nomina arriva dopo che il gioco ha conquistato pubblico e critica, portando la Francia a premiare il suo contributo artistico e culturale nel mondo videoludico.

Il videogioco entra a pieno titolo nella storia culturale francese, visto che gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati nominati Cavalieri dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, una delle più alte onorificenze conferite dalla Repubblica di Francia a chi contribuisce in modo significativo alla diffusione della cultura. L’annuncio è arrivato direttamente dal Ministero della Cultura, che ha celebrato il successo dell’opera e il suo impatto ben oltre i confini nazionali. Un riconoscimento che segna un passaggio simbolico importante per l’intero settore. La cerimonia si è svolta giovedì pomeriggio in forma privata, senza la presenza dei media. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33, gli sviluppatori sono stati nominati cavalieri dell’Ordine delle Arti e delle Lettere

