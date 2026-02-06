Civitella successo per ’Il ritorno di Gian Burrasca’

Questa mattina a Civitella si è svolta una presentazione molto partecipata del libro ‘Il ritorno di Gian Burrasca’ di Maurizio Boscherini. Gli studenti delle prime e seconde medie si sono incontrati nella sala consiliare del Comune per discutere e leggere insieme le pagine del romanzo. L’evento ha coinvolto numerosi ragazzi, curiosi di scoprire le avventure del personaggio e di conoscere meglio l’autore, che da sempre si dedica anche a pittura e animazione nelle scuole e nelle case di riposo.

L'amministrazione ha promosso l'incontro insieme all'Istituto Comprensivo di Civitella. Al tavolo erano presenti anche il sindaco Claudio Milandri, moderatore, la dirigente scolastica Giovanna Tarantola e l'autore. In particolare alunni della prima classe hanno letto brani dal libro, spiegando per ciascuno il motivo della scelta e il messaggio trasmesso, mentre quelli della seconda hanno intervallato le letture con l'esecuzione di canzoncine: 'Viva la pappa col pomodoro' e 'Sono un ragazzo fortunato'.

