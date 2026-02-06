Civitavecchia violenta bomba d’acqua nella notte | abitazioni e taverne allagate

Questa notte a Civitavecchia una forte bomba d’acqua ha provocato allagamenti in diverse zone della città. Le strade si sono riempite d’acqua, e alcune abitazioni e taverne sono finite sott’acqua. I residenti si sono svegliati trovando case e locali sommersi, mentre i soccorritori sono già al lavoro per capire l’entità dei danni e mettere in sicurezza le zone più colpite. Nessuna notizia di feriti gravi finora.

Civitavecchia, 6 febbraio 2026 – Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta su Civitavecchia intorno all'1.30 della notte, provocando allagamenti diffusi e numerose richieste di soccorso. Le precipitazioni intense, concentrate in un arco temporale ristretto, hanno messo in difficoltà diverse zone della città. Le chiamate di emergenza hanno raggiunto rapidamente il comando dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con più squadre. Le operazioni si sono concentrate in particolare nell'area di Sant'Agostino e in via Fontanatetta, dove numerose abitazioni sono state invase dall'acqua. In alcune taverne il livello ha superato il metro, causando ingenti danni e rendendo necessari interventi urgenti di messa in sicurezza.

