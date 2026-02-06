Cistite da freddo? Forse no la colpa potrebbe essere dell’intestino!

Quando arrivano i primi freddi, molte persone pensano subito a una cistite causata dal freddo o dal cambio di stagione. In realtà, potrebbe essere il microbiota intestinale a giocare un ruolo più importante di quanto si creda. Recenti studi mostrano che l’equilibrio dei batteri nell’intestino influisce anche sulla salute delle vie urinarie, e non solo sulla digestione. Quindi, non sempre la colpa è di una panchina fredda o di una corrente d’aria: il problema potrebbe partire dall’interno, dal nostro intestino.

Quando arriva il freddo e insieme al freddo la cistite, diamo la colpa alla "corrente d'aria", alla panchina fredda o a quel cambio di stagione un po' troppo brusco. La scena è un classico: quel fastidio lì sotto che inizia a farsi sentire, la corsa in bagno ogni dieci minuti e quel bruciore che conosciamo fin troppo bene. "Ho preso freddo", diciamo subito. Ma se vi dicessi che il freddo è solo la miccia, mentre la vera polveriera si trova. nella nostra pancia? Ebbene sì, la scienza parla chiaro: la cistite non è (quasi mai) un problema che nasce e finisce nelle vie urinarie. Il vero regista dietro le quinte è il nostro intestino. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

