Cinzia Mascelli torna in libreria con Le pieghe del tempo

Terzo romanzo per l'autice modenese: una raccolta di 20 racconti pubblicata da PAV Edizioni e distribuita da Libro.co Italia Dopo il successo dei suoi romanzi "La forza della speranza" e "La musica del cuore", l'autrice modenese Cinzia Mascelli torna con la raccolta di racconti "Le pieghe del tempo". Nel volume trovano spazio 20 racconti di vario genere, reali e di fantasia, 13 dei quali hanno superato concorsi e pubblicati su antologie, mentre uno è anche stato premiato come vincitore di categoria. Tra questi anche un poliziesco ambientato in città. La raccolta è edita PAV Edizioni e distribuita da Libro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

