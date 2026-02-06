Cinghiale beccato in pieno lungo l’Appia | un ferito e auto danneggiata

Questa mattina lungo l’Appia, un cinghiale è stato investito da un’auto. L’incidente ha causato un ferito e danni alla vettura. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno prestato i primi aiuti e messo in sicurezza la zona. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti, mentre venivano rimosse le conseguenze dell’incidente.

Incidente stradale probabilmente verificatosi questa mattina in contrada Pontecorvo. Un uomo alla guida di una Fiat 500 avrebbe colpito un cinghiale in transito e danneggiato l’autovettura. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto gli agenti della Questura di via De Caro e la polizia Municipale. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. VIDEO La Tenuta ‘La Fortezza’ apre le porte alla cultura: presentato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cinghiale beccato in pieno lungo l’Appia: un ferito e auto danneggiata Approfondimenti su Appia Lungo Frontale tra furgone e auto lungo l’Appia: 42enne in ospedale Un incidente frontale si è verificato oggi pomeriggio lungo la via Appia, a Castel del Lago, frazione di Venticano. Auto contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito. Tragico incidente in Sardegna Nella notte, un incidente sulla strada provinciale 84 vicino a Bottidda, in Sardegna, ha causato la morte di un uomo di 36 anni e il ferimento di un’altra persona. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Appia Lungo Un cinghiale in piena Firenze: esemplare a due passi dalla Fortezza da BassoFirenze, 28 dicembre 2025 – Un cinghiale in piena Firenze. Un esemplare che si spinge lungo le sponde del Mugnone fino all’altezza della Fortezza da Basso. Accade nel capoluogo toscano. La foto è del ... lanazione.it Cacciatore Spara al suo piede anziché prendere il cinghiale, tutto accade in una battuta di caccia al cinghiale. Un giovane cacciatore è rimasto ferito durante una battuta di caccia nelle campagne di Tempio Pausania. Il giovane cacciatore sarebbe stato c facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.