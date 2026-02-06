Cicloni in Sardegna | intervento straordinario per riaprire il passaggio verso i comuni colpiti

Questa mattina le squadre di soccorso hanno iniziato un intervento straordinario per riaprire le strade chiuse dai danni del ciclone Harry. La regione si prepara a riprendere lentamente le attività, mentre i primi interventi stanno portando via via più sicurezza e accesso ai comuni isolati. La situazione rimane critica nelle zone più colpite, ma le autorità assicurano che l’attenzione resta alta per aiutare le popolazioni colpite.

**Ciclone Harry, l’intero intervento straordinario per riaprire il passaggio verso i comuni colpiti** Quella di Bivongi, un piccolo comune della provincia di Reggio Calabria, è stata una delle vittime del ciclone Harry, che ha lasciato orrore e danni in molte aree della regione. Ma la città, e in particolare il suo accesso stradale, è tornata a funzionare grazie a un intervento rapido, coordinato e mirato da parte della Città metropolitana. La strada che permetteva l’accesso a Bivongi era stata gravemente danneggiata a causa di un sifonamento causato dalle acque della fiumara Stilaro, che scorrono lungo l’arteria viaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cicloni Sardegna

L'apertura del passaggio ciclopedonale attraverso il cortile di Palazzo Ducale mira a riqualificare il centro storico, favorendo una mobilità più sostenibile e migliorando la connessione tra le diverse aree cittadine.

Le guardie ambientali del WWF Caserta hanno individuato micro discariche abusive in tre comuni della zona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cicloni Sardegna

Argomenti discussi: Ciclone Harry: dai costi dell’estremizzazione climatica alle strategie di adattamento in Italia; Ciclone Harry devasta il Sud: chi aiuta davvero le comunità colpite?; Maltempo, due cicloni nordafricani sull'Italia: esonda fiume a Sassari, grandi danni alle Eolie. Allerta meteo in otto regioni.

Foto e video dei danni causati dal ciclone in Sicilia, Calabria e SardegnaSoprattutto nella zona di Catania e Catanzaro le mareggiate provocate dal ciclone hanno creato onde alte e molto intense che si sono abbattute sulla costa invadendo le strade delle città, ... ilpost.it

Ciclone Harry, stato di emergenza per 12 mesi: 100 milioni subito a Sardegna, Sicilia e CalabriaStato di emergenza nazionale dopo il ciclone Harry: stanziati 100 milioni di euro per i primi interventi in Sardegna, Sicilia e Calabria ... quifinanza.it

Dopo fenomeni anche intensi al Centro-Nord, i cicloni punteranno prossimamente il Meridione. Piogge intense su Sardegna, Lazio, Basso Tirreno facebook