Mercoledì sera, il ministro israeliano dell’energia Eli Cohen si è recato sul posto mentre gli operai staccavano acqua e luce alle strutture delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza. Dentro, i coloni israeliani sono entrati e hanno preso il controllo di alcune zone, mentre fuori continuano le consegne di cibo e aiuti umanitari. La situazione rimane tesa e i dettagli sui movimenti delle varie parti si susseguono.

Cohen ha girato il suo spot elettorale, vagando per le stanze già vuote ad aprire rubinetti secchi e indicare lampadine spente. Ha addirittura chiesto alla popolazione di segnalare eventuali edifici Onu che dovessero essere sfuggiti alla autorità, promettendo che l’Unrwa, l’agenzia per i profughi palestinesi, scomparirà da Israele. Ma Gerusalemme est non è Israele e quegli edifici ospitavano non solo uffici ma anche scuole, cliniche, ambulatori, luoghi di aggregazione sociale. Sono almeno undici i centri rimasti senza riscaldamento e senza sistema idrico. «ABBIAMO BISOGNO di elettricità per illuminare aule e uffici, per mantenere refrigerati i farmaci essenziali e per riscaldare gli edifici», aveva inutilmente fatto appello pochi giorni fa il direttore dell’Unrwa in Cisgiordania, Roland Friedrich. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cibo e aiuti fuori dalla Striscia, i coloni dentro: «Gaza ebraica»

Questa mattina, alcuni camion pieni di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza dal valico di Rafah, in Egitto.

