Christopher Daniels commenta il ritiro di AJ Styles ma ci stuzzica con un commento d’Elite

Christopher Daniels commenta il ritiro di AJ Styles, ma non si ferma e lancia una frecciatina “d’Elite”. La notizia circola da giorni, e ora l’ex wrestler ha aggiunto il suo punto di vista, lasciando capire che non si tratta di una conclusione definitiva per Styles. Le voci sul suo futuro continuano a crescere e i fan restano col fiato sospeso, aspettando di capire cosa accadrà davvero.

Come già riportato nei giorni scorsi, le voci sul futuro di AJ Styles si fanno sempre più interessanti. La AEW è tra le pretendenti ad accaparrarsi vari dream match tra il Phenomenal e tanti atleti del roster di Tony Khan. Christopher Daniels, attualmente in AEW, ha un lungo passato con AJ in TNA ed ha commentato su X il ritiro del Phenomenal One, giocando con la parola ELITE, il che ha fatto sognare e non poco tutti i fan del wrestling. I've been quiet following @AJStylesOrg last match because I don't think I can condense 25 years of emotions & experiences into 1 or 2 tweets. Nothing I type can fully express my love, respect, and appreciation for him.

