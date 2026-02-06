Choir Festival Il debutto è da record

Quasi 200 coristi si sono esibiti ieri all’auditorium Don Sironi di Arcore, portando sul palco più di tre ore di musica dal vivo. La prima edizione del Brianza Choir Festival si è conclusa con un successo inaspettato, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La giornata ha visto i cantanti, provenienti da diverse parti, uniti in un grande laboratorio di condivisione musicale.

Quasi 200 coristi, più di 3 ore di musica dal vivo, successo per la prima edizione del Brianza Choir Festival, l’evento dedicato alla coralità moderna che per un giorno ha trasformato l’auditorium Don Sironi di Arcore in un laboratorio di condivisione. Circa 400 spettatori si sono alternati per seguire le esibizioni, lasciandosi trascinare dalle armonie e dal ritmo. Sei cori del territorio hanno animato la manifestazione fra brani e medley. Sul palco, Cuori in Coro; Sbaraglio&Friends; Diesis e Bemolli; Amici e Voci e InControcanto. A chiudere le esibizioni, la carica del Rock Live Choir, schierato con una formazione dal vivo: chitarra, basso, batteria e tastiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

