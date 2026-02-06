Choc a Novara genitori picchiano il figlio per i voti a scuola | scattata la doppia denuncia

A Novara, un ragazzo di 15 anni è finito nel mirino dei genitori, che lo hanno picchiato per i voti scolastici. La polizia ha aperto una doppia indagine e ha denunciato i genitori, un uomo e una donna di origine bangladese. La vicenda ha fatto scalpore in città, dove si cercano risposte e si chiede maggiore attenzione per i giovani.

Un uomo e una donna originari del Bangladesh ma residenti a Novara sono stati denunciati per maltrattamenti commessi nei confronti del figlio quindicenne. Il giovane aveva riportato cattivi vuoti a scuola e questo avrebbe scatenato la durissima reazione dei genitori, arrivati a picchiarlo per gli scarsi risultati. L'episodio è emerso in questi giorni. A quanto pare è stato lo stesso adolescente a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, contattandole insieme a un amico. Parlando con gli agenti, il ragazzo ha spiegato di essere scappato da casa perché i genitori lo stavano "trattando un po' male".

