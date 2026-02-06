Chiusa ancora per quattro notti la A26

L’autostrada A26 rimarrà chiusa ancora per quattro notti, tra Baveno e Arona. Autostrade per l’Italia ha annunciato che il tratto sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni dalle 22 di lunedì 9 febbraio fino alle 6 di martedì 10 febbraio. La chiusura serve per permettere lavori di potenziamento e ammodernamento delle gallerie. I guidatori devono trovare percorsi alternativi o programmare in anticipo gli spostamenti.

Ancora chiusure sulla A26.Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, in entrambe le direzioni, dalle 22 di lunedì 9 alle 6 di martedì 10 febbraio, mentre dalle 22.

