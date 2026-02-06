Chiude per oltre un mese via Imperiale nelle campagne di Mirandola
Lunedì mattina, dalle 8,30, via Imperiale nel territorio di Mirandola resterà chiusa per più di un mese. La chiusura riguarda un tratto della strada provinciale 9, che sarà interdetto al traffico per permettere l’avvio di un nuovo cantiere gestito dal Consorzio della Bonifica Burana. I lavori, spiegano dall’amministrazione, dureranno circa un mese e coinvolgono direttamente la viabilità locale.
Lunedì 9 febbraio dalle ore 8,30 chiuderà un tratto di strada provinciale 9 nel territorio comunale di Mirandola per l'avvio di un cantiere del Consorzio della Bonifica Burana.Per consentire lo svolgimento delle opere, il tratto di strada interessato, lungo complessivamente 600 metri
