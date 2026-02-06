Miriana Trevisan torna a parlare dei suoi ex, tra cui l’ex marito Pago e altri flirt passati. La showgirl rivela di aver subito un dolore da un uomo che ha incontrato nella sua vita. Nel 2003, Trevisan si è sposata con il cantante Pago, con cui ha avuto un figlio, Nicola. Ora, apre il suo cuore e ricorda quei momenti difficili legati ai rapporti passati.

Nel 2003, Miriana Trevisan sposa il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago). Dalla loro unione nasce Nicola. Tra loro fu un colpo di fulmine nel 2002, tanto che i due decisero di convolare a nozze dopo un anno, poi si sono separati dopo 10 anni. Durante un’intervista a Mattino Cinque la showgirl racconta di aver sofferto di depressione post-partum. Dopo il la fine del suo matrimonio con il cantante Pago, una relazione che l’ha particolarmente segnata: “Un uomo che mi ha fatto del male, che mi ha plagiata, controllata, ricattata”, ha confidato: “Mi accusò persino di non essere una brava madre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito di Miriana Trevisan e gli altri ex fidanzati, flirt e amori importanti: “Un uomo mi ha fatto del male”

