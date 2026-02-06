Sabrina Impacciatore torna a parlare della sua vita sentimentale. Attualmente single, l’attrice ha avuto in passato storie difficili e incontri sbagliati. È stata legata a un amore tossico, che le ha lasciato segni, e ha affrontato un addio tragico. Ora, con il successo negli Stati Uniti e la popolarità di “The White Lotus”, si concentra sulla carriera e sulla sua vita privata, senza più rivelare troppo del passato.

Attualmente single, Sabrina Impacciatore sta vivendo da alcuni anni una nuova notorietà a seguito del successo negli Stati Uniti con la serie The White Lotus, che le è valsa la conquista di una candidatura agli Emmy Awards ed è attualmente la protagonista della prima stagione di The Paper, spin-off di The Office. Stasera vedremo l’attrice nel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina, in diretta su Raiuno a partire dalle 20:00. Riguardo la vita sentimentale del volto del cinema, nel passato ha dovuto affrontare un momento molto doloroso quando, appena ventenne perdeva “il primo grande amore” come la stessa l’aveva descritto per un incidente stradale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Sabrina Impacciatore? Un amore tossico, un volto di “This Is Us” e un tragico addio

Approfondimenti su Sabrina Impacciatore

Nel 2026, Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni, un percorso iniziato nel cuore di Parma grazie al barone Carlo Magnani.

La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sabrina Impacciatore

Argomenti discussi: La svolta di Vannacci azzoppa la Lega in Toscana, addio alla Regione: chi sono quelli che seguono l'ex generale; Gerry Scotti, la ex moglie e la compagna: chi sono le donne del conduttore Mediaset; Chi sono i parlamentari che potrebbero seguire Vannacci in Futuro Nazionale; Abilitazione per chi ha altra abilitazione o specializzazione sostegno: percorso ex art.13 con attività sincrona online al 100%. Pillole di Question Time.

Ma chi sono gli ex di Laura Pausini, prima del marito Paolo Carta? La guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e e Gabriele ParisiLaura Pausini è sposata con il chitarrista e produttore Paolo Carta dal 2023, suo ... msn.com

Chi sono gli mariti ex di Brigitte Nielsen/ Da Stallone a Mattia Dessì: Uomo più giovane? Per me…Chi sono gli ex di Brigitte Nielsen? La modella e attrice danese ha avuto cinque figli: Tutti quelli che mi criticavano oggi sono... ... ilsussidiario.net

Sabrina #Impacciatore si riscalda per la cerimonia inaugurale delle #Olimpiadi di Milano Cortina. L'attrice ha pubblicato un video ironico sul suo profilo Instagram a poche ore dall'inaugurazione dei Giochi, in cui sarà protagonista. #OlimpiadiInvernali2026 x.com

Sabrina Impacciatore, ecco come si sta preparando per la cerimonia di Milano-Cortina facebook