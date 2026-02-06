Chi sono gli ex di Mariah Carey | da Tommy Mottola a Bryan Tanaka

Mariah Carey ha avuto diverse relazioni con personaggi famosi. Tra i suoi ex ci sono il produttore Tommy Mottola, che è stato suo marito dal 1993 al 1998, e Bryan Tanaka. La cantante oggi è legata ad Anderson Paak, ma il suo passato sentimentale è sempre stato sotto i riflettori.

Nella vita sentimentale di Mariah Carey, attualmente legata ad Anderson Paak, si sono alternati volti noti dello showbiz americano, come il produttore Tommy Mottola, primo marito della popstar: i due sono stati marito e moglie tra il 1993 end il 1998. Stasera l’artista si esibirà durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026 allo Stadio San Siro in diretta su Raiuno a partire dalle 20:00. Il grande successo della Carey si deve a Tommy Mottola, produttore musicale che aveva incontrato sul finire degli anni Ottanta tramite un’amica in comune, Brenda K Starr, che aveva consegnato all’uomo un demo della cantante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle 20.

